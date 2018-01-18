МИД России: "Украинский закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским соглашениям и угрожает эскалацией"

Министерство иностранных дел России заявляет, что принятый 18 января Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским соглашениям и угрожает эскалацией на востоке Украины.

"Результат нынешнего украинского "законотворчества" полностью противоречит Минским соглашениям ... Ни о какой "реинтеграции" речь не идет. Наоборот, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя граждан, проживающих на Донбассе. К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, угрожающей опасной эскалацией в Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности", - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Кроме того, российские дипломаты заявляют, что Украина, говоря о "преступном акте агрессии" России, "пытается снять с себя всю ответственность за разрушения и страдания и переложить вину на Россию".

Верховная Рада Украины 18 января приняла во втором чтении и в целом закон о реинтеграции Донбасса. В документе, в частности, содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону. В документе также отмечается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для России никаких территориальных прав.

После аннексии Крыма весной 2014 года на части Донбасса начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков. Москва эти обвинения отвергает.