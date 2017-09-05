МИД: Россиян среди миротворцев на Донбассе быть не должно

Украина готова изучить вопрос развертывания на территории государства миротворческой операции под эгидой ООН в русле официального обращения Президента Украины Петр Порошенко еще в марте 2015 года к генсеку ООН и председателю Совбеза ООН.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с информацией СМИ о последних заявлениях руководства РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе.

"Обнародованная СМИ информация о заявлении президента РФ свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, что не послужит достижению главной цели - установлению долгосрочного мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины", - подчеркивается в документе.

В то же время в МИД добавили, что Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе готова изучить этот вопрос. "В этой связи Постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

МИД также обратили внимание, что Президент Украины Петр Порошенко еще в марте 2015 года официально направил Генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН обращение о развертывании на территории Украины миротворческой операции под эгидой ООН. Это письмо было распространено 2 апреля 2015 года как официальный документ СБ ООН.

Соответствующая инициатива главы государства была до этого поддержана СНБОУ и Верховной Радой Украины.

"С тех пор Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать наше обращение в СБ ООН и даже утверждая, как это было в июне 2016 года, что Украина не обращалась в СБ", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Украина всегда отстаивала четкую позицию, что любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль украинско-российской границы для предотвращения попадания российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины.

"В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной степени не может идти речь о получении согласия на проведения ОПМ от незаконных вооруженных формирований, которые действуют на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ", - говорится в документе.

В заключение в МИД выразили убеждение, что неукоснительное соблюдение российской стороной постоянного и полного режима прекращения огня, объявленного в конце августа в связи с началом учебного года, должны создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Источник: Укринформ

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