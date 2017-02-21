МИД: С начала российской агрессии в 2014 году украинский народ потерял более 9800 человек, около 23 тыс. было ранено

С 20 февраля 2014г., начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, украинский народ потерял более 9800 человек, около 23 тыс. было ранено, заявляет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Ведомство отмечает, что почти 1,8 млн человек стали вынужденными переселенцами. "Государством-агрессором захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан Украины. Неподконтрольным правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409,7 км, по которой Россия постоянно направляет на территорию Украины новых наемников, оружие и амуницию", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что в оккупированном Крыму, закрытом для любых форм международного контроля и мониторинга, системно нарушаются фундаментальные права человека, "от чего страдают, в первую очередь, украинские активисты и коренной народ Крыма - крымские татары".

"Россия продолжает разжигать конфликт на Донбассе, направляет на неконтролируемую правительством Украины территорию регулярные войска и наемников, предоставляет боевикам и террористам современные вооружения и военную технику", - говорится в сообщении.