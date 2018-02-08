МИД требует допустить к заключенному Грибу врачей

МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом РФ допустить украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины Павлу Грибу, а также игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии его здоровья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства, передает "Слово и Дело".

Что известно о политзаключенных украинцах в РФСейчас 64 гражданина Украины считаются политическими заключенными. Большинство из них получают приговоры по репрессивным тяжелым статьям и попадают в тюрму на 10, 20 лет.

"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в учреждении содержания и непредоставление медицинской помощи расцениваем как форму давления на него ради получения необходимых следствию свидетельств. Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека No ECHR - LE2.3r от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека, - говорится в комментарии.

В МИД требуют немедленно допустить украинских или иностранных врачей к Грибу для оценки состояния его здоровья и предоставления необходимых медицинских рекомендаций.

В ведомстве также призвали международных партнеров Украины усилить дипломатическое давление на РФ и выступить в защиту жизни, безопасности и прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ.

Ранее сообщалось, что жизнь украинца Гриба находится под угрозой.