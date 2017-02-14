МИД требует от российской власти прекратить расправу над Сущенко

МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда оставить без изменений постановление о продлении до 30 апреля срока содержания под стражей Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям.

Об этом говорится в комментарии ведомства.

"Очередной отказ в повторно внесенном стороной защиты ходатайстве об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей и проведение судебных слушаний в закрытом режиме, а также отказ допустить украинского консула к участию в судебном заседании подтверждают предвзятость российских судебных органов при разбирательстве дела в отношении Романа Сущенко и ее политическую мотивированность", - отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что психологическое давление российских судов на Сущенко и политическая целесообразность по делу убедительно свидетельствуют о его сфабрикованном заказном характере.

"Министерство иностранных дел Украины требует от российской власти немедленно прекратить расправу над гражданином Украины Романом Сущенко, освободить его как безосновательно задержанного и обеспечить возвращение в Украину", - подчеркнул во внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, Московский городской суд 14 февраля оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина на продление ареста Сущенко.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он приехал с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Лефортовский районный суд продлил Сущенко срок пребывания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.