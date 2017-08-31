МИД: Украина и Нидерланды обменяются данными относительно сбитого MH17

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малайзийском Боинге-777 рейса MH17, что поможет официальному Киеву в иске против РФ.

Как пишет DW со ссылкой на заместителя главы украинского министерства иностранных дел Елену Зеркаль, меморандум относительно обмена данными стороны подпишут в ближайшее время.

"Голландцы не хотят, чтобы проводимая работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбит Boeing является частью нашего иска к России относительно финансирования терроризма, а именно - поставчання оружия для поражения этого самолета", - сообщила Зеркаль. Читайте также: Дело MH17: Россия предоставила дополнительные сведения относительно сбитого "Боинга"

Напомним: в начале июля Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета "Боинг-777" на Донбассе в 2014 году. Читайте также: Петренко: Есть все шансы доказать причастность России к катастрофе МН17

Оно позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран.