МИД Украины должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР в ответ на публикацию NYT - Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований и советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что в ответ на публикацию The New York Times Киев должен инициировать всемирное расследование ракетной программы Северной Кореи.

"В данной ситуации Министерству иностранных дел надо бы предложить мировому сообществу, а в первую очередь Соединенным Штатам, провести исследование как у нас в Украине, так и, наверное, во всем мире, каким образом Северная Корея смогла развить свою ракетно-космическую программу. Есть ли здесь какие-то китайские корни или нет? Есть ли здесь российские корни или нет? А эти две страны поддерживали и поддерживают тесные отношения с КНДР. Какие взаимоотношения между Северной Кореей и Ираном?" - заявил В.Горбулин на брифинге во вторник, сообщает интернет-издание "Левый берег".

По его словам, подобное расследование предложение позволит прекратить постоянные нападки на Украину.

В.Горбулин подчеркнул, что с 1997 года, когда был подписан Режим контроля ракетных технологий (РКРТ), ему не известно ни одного случая его нарушения, в том числе и продажи двигателей для ракет воздух-воздух в Иран, в чем также обвиняли в свое время Украину. "И ни одного факта не было доказано. Но мы постоянно на страницах газет и в телевизионных передачах", - отметил он.

"Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно не побояться. Конечно, здесь будут определенные имиджевые потери. Здесь, возможно, придется расхлебывать немало тяжких страниц. Но тогда мы придем к одному выводу: мы порядочная страна, мы честная страна. А главное - мы единственная страна, которая пошла на сокращение и фактически на расставание со своим третьим в мире ракетно-ядерным комплексом. И когда такие мухи кусают Украину беспрерывно, то, наверное, пора переходить от созерцания и оханий-аханий на кухнях и в кабинетах к активным действиям", - заявил В.Горбулин.

Как сообщалось, в понедельник The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14, оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

В ЮМЗ озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.