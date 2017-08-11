МИД Украины направил ноту протеста России из-за ограничения судоходства через Керченский пролив

Министерство иностранных дел протестует против запрета Российской Федерацией судоходства через Керченский пролив, сообщается на сайте МИД.

"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправность таких действий", - сказано в заявлении.

Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина как прибрежное государство в отношении Крымского полуострова не предоставляла своего согласия.

МИД также обеспокоен негативным влиянием, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации в проливе.

"Введение Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением Российской Федерацией нормами международного права", - добавили в МИД.

Соответствующая нота протеста была направлена российской стороне.

Россия запретила ходить 9 августа через Керченский пролив всем судам, кроме военных и участвующих в строительстве транспортного перехода.

1 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Украина подаст на Россию в суд за ограничение судоходства через Керченский пролив. По его словам, торговые порты Бердянска и Мариуполя несут убытки.

В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов - к 2019-му.

В июне 2016 года СМИ сообщали, что строительство переправы приостановлено из-за задержек финансирования.

Мост длиной 19 км должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (почти $4 млрд). В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.