МИД Украины направил России ноту протеста из-за экономического форума в Ялте

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением в аннексированном Крыму "Ялтинского международного экономического форума". Об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, проводя это мероприятие, Россия нарушает государственный суверенитет Украины, а также украинское и международное законодательства.

"В этом контексте было высказано категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительному соблюдению общепризнанных норм международного права и немедленному прекращению практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", - говорится в сообщении.

Реакции МИД России на ноту пока нет.

Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в "Ялтинском международном экономическом форуме" иностранных представителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать "российский" статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением Международного экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".