МИД Украины направит РФ ноту с просьбой предоставить информацию о сроках выполнения промежуточного решения суда ООН - Зеркаль

Украина обратится к РФ с просьбой предоставить информацию о сроках выполнения промежуточного решения суда ООН по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщила глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Решение суда должно быть немедленно выполнено. И мы собираемся обращаться к России с дипломатической нотой, с запросом о том, как именно и когда Россия будет выполнять это решение", сказала замминистра в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

По её словам, также перед РФ будет ставиться вопрос необходимости снятия всех ограничений въезда руководителей Меджлиса.

"Это решение влечёт за собой много последовательных шагов, которые мы также собираемся предпринимать, чтобы показать миру, как выполняется решения, что делает Россия, - чтобы сделать невозможным просто формальное выполнение решения",- добавила она.

Как сообщалось, Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ 19 апреля 2017 года озвучил решение, согласно которому РФ в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.