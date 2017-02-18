МИД Украины не признает подписание Путиным указа о "документах" ОРДЛО и призывает международных партнеров усилить давление на РФ

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании документов, выданных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, как признание Россией нелегитимных органов власти и призывают международных партнеров усилить давление на Россию для выполнения ею Минских договоренностей.

"В Украине решительно осуждают и не признают принятия Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти", - говорится в заявлении МИД Украины, распространенном в субботу.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности.

"Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Кремля в международное правовое поле", - сказано в заявлении.