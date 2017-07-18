МИД Украины о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе

Российская Федерация с помощью заявления главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании "Малороссии" пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Как раз когда делегация Украины в Грузии, Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим это сделать", – написал он в своем Twitter.

Также украинский министр считает, что "кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытянув из нафталина Малороссию".

Сегодня глава "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании "государства Малороссия" со "столицей" в Донецке. Он предложил жителям Украины единственный мирный выход – "переучреждение страны".

Украинская сторона намерена обсудить это заявление Захарченко на переговорах в Минске. Представитель Украины в подгруппе по безопасности Евгений Марчук считает, что Киеву дальше не о чем говорить с сепаратистами.