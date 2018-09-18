МИД Украины объяснил, зачем РФ вбросила фейк об уничтожении Боинг-777 в Донбассе.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль прокомментировала заявление Минобороны РФ относительно "украинского следа" в уничтожении малайзийского Боинг-777 на Донбассе.

По словам Зеркаль, очередные "находки" Минобороны РФ относительно обстоятельств уничтожения MH17 являются ничем иным, как продолжением уже привычной для РФ тактики создания "дымовой завесы" и информационных вбросов, передает Новое время.

Зеркаль отметила, что первое на что надо обратить внимание - не что именно сделано, а как это сделано.

"Сделано это накануне важного международного события - 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая сегодня начинает свою работу в Нью- Йорке. Дерзости добавляет полное игнорирование РФ своих обязательств по Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 от 21 июля 2014 года", - написала дипломат в Facebook.

В частности, эта резолюция обязывает все государства содействовать в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17. Зеркаль добавила, что Россия оставила без реакции многочисленные запросы о предоставлении информации о ЗРК Бук, с помощью которого был сбит самолет, фактически отказав в сотрудничестве Международной следственной группе.

"В то же время РФ продуцирует все более экзотические "факты" и "версии". Все изобретательные версии и намеки российской пропаганды не помогут скрыть преступников и освободить их от ответственности... Совместная следственная группа в составе следователей и прокуроров из Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов изучили все возможные версии причин гибели самолета, в том числе и вымышленные российскими пропагандистами", - добавила дипломат.

В МИД напомнили, что обвинения против лиц, ответственных за уничтожение самолета, в ближайшее время будут предъявлены для рассмотрения в суде. Параллельно будут продолжаться производства по международно-правовой ответственности, в том числе дело в Международном суде ООН, которое инициировала Украина. Украина также поддерживает инициативу Нидерландов и Австралии по международно-правовой ответственности РФ.

17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета Бука, которая сбила МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".