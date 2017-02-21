МИД Украины опроверг обвинения со стороны МИД РФ о блокировании заявления о смерти Чуркина

Беца опровергла обвинения со стороны МИД РФ о блокировании заявления о смерти Чуркина

Российская делегация в Совете безопасности ООН хотела, чтобы постпред Украины при ООН Владимир Ельченко принял проект политического заявления о смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

Отмечается, что Совбез ООН ограничился традиционным, в таких случаях, заявлением для прессы, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает "Ліга.net".

Ранее в МИД РФ завили, что украинская делегация, председательствующая в Совете безопасности ООН на протяжении февраля, не дала согласия на принятие официального заявления по случаю кончины постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

Напомним, 20 февраля скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. В МИД РФ не сообщили подробностей его смерти. По данным издания New York Post, у Чуркина были проблемы с сердцем.

По материалам: ЛІГА.net