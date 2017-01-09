МИД Украины осудил теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

В МИД отметили, что мировое сообщество должно объединиться для борьбы с терроризмом

Министерство иностранных дел Украины осудило теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции, произошедшие в последние несколько дней. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения", - говорится в сообщении.

В заявление отмечается, что всплеск террористических актов, наблюдающийся в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества.

"Подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались", - добавили в пресс-службе МИД.

Напомним, по делу о теракте в Иерусалиме израильская полиция арестовала девять человек.