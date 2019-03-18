МИД Украины отреагировал на визит Путина в Крым

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.

Как пишет "Слово и Дело", об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Киев считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских должностных лиц в в Крым, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "циничным и демонстративным" пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ за двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация.

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие поездки российских должностных лиц в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь, который признается всем цивилизованным миром. В связи с визитом В.Путина в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передано ноту протеста, - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин в Крыму запустил на полную мощность две новые ТЭС.

Глава РФ Владимир Путин дал старт работе на полную мощность двух тепловых электростанций в аннексированном Крыму.