МИД Украины подтвердил визит евродепутата из Италии в оккупированный Луганск

Министерство иностранных дел Украины подтверждает визит депутата Европейского парламента от Италии Элеоноры Форенци в оккупированный Луганск. Об этом заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, пишет Украинская правда.

По полученным данным, еще 28 апреля МИД Украины направил в Италию ноту из- за нарушения украинского законодательства и потребовал принять меры по предупреждению подобного визита.

"По результатам МИД Италии направил всем компетентным органам и организаторам этой провокации информацию об ответственности за нарушение украинского законодательства. Итальянская сторона подчеркнула, что это отдельная инициатива отдельных представителей итальянской коммунистической партии, и она никоим образом не соответствует официальной позиции Италии относительно территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Беца подчеркнула о необходимости применения ответственности в отношении указанных лиц.

Напомним, во время "первомайских торжеств" на территории, подконтрольной так называемой Луганской народной республике, была замечена депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посольство Украины в Чехии выразило ноту протеста из-за визита депутата чешского парламента Ярослава Голика в оккупированный Крым. В дипломатическом ведомстве посетивших полуостров депутатов назвали политиками с "пониженным порогом политической гигиены".