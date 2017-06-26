МИД Украины поздравило крымских татар с Днем флага

Министерство иностранных дел Украины 26 июня поздравило крымских татар с Днем национального флага.

Соответствующее поздравление появилось на странице ведомства в Твиттере.

- Сегодня крымскотатарский флаг развевается вместе с флагом Украины, как символ нашего национального единства в борьбе с российской агрессией.

Отметим, до оккупации Российской Федерацией в Крыму ежегодно 26 июня проводились различные массовые мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, участниками которых становились тысячи людей. В последние два года основные мероприятия, посвященные Дню крымскотатарского флага, проводятся на материковой части Украины силами крымскотатарских общественных организаций при координации Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщало QHA, в этом году в столице Украины пройдет масса мероприятий, приуроченных ко Дню крымскотатарского флага.

QHA Крымские Новости

http://www.qha.com.ua/