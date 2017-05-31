МИД Украины приветствует ратификацию евроассоциации Сенатом Нидерландов

МИД Украины приветствует ратификацию Сената Нидерландов соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанного в Брюсселе 21 марта и 27 июня 2014 года, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Убедительная большинство, которое поддержало этот законопроект, в очередной раз доказало: Нидерланды являются нашим другом и партнером на пути к политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом", - заявили в МИД.

В МИД отметили, что особо благодарны своим коллегам из Нидерландов и других стран и институтов ЕС, которые в течение этих полутора лет формировали прочный фундамент для поддержки соглашения в нидерландском обществе и официальных кругах.

"Надеемся на скорейшее завершение всех внутренних процедур в Нидерландах и быструю ратификацию Соглашения Европейским сообществом по атомной энергии и Советом ЕС. Помня цену, которую заплатили украинцы за Соглашение об ассоциации, обеспечение ее полноценного вступления в силу является нашим общим моральным долгом. Ведь эта сделка является ключевым ориентиром во внедрении в Украине системных политических и социально-экономических реформ на основе лучших европейских стандартов, направленных на повышение уровня жизни украинцев", - подчеркнули в министерстве.

Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Теперь ратификационные грамоты должен подписать король Нидерландов, после чего их передадут в Брюссель.

Нидерланды станут последней страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации. Процесс ратификации длился три года. П