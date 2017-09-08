МИД Украины призвало РФ вернуть незаконно задержанного Павла Гриба

МИД Украины осудило РФ за безосновательное задержание 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, а также требует немедленно вернуть его в Украину. Напомним, что он находится в СИЗО в Краснодаре.

"Министерство категорически осуждает преследования российской властью граждан Украины в России и за ее пределами, безосновательные задержания украинцев, нарушения их права на справедливый суд и осуждения по сфабрикованным политически мотивированными делами", - сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что сообщения Управления ФСБ в Краснодарском крае от 25.08.2017 было направлено Генеральному консульству Украины в Ростове-на- Дону заказным письмом только 31.08.2017 и поступило в консульское учреждение 07.09.2017 - через 14 дней после ареста.

19-летний Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа. Он поехал в Гомель на встречу с гражданкой России, с которой познакомился в соцсетях и которая также прибыла в Гомель.

Официальные власти Беларуси подтвердили факт пересечения Грибом белорусско- украинской границы. То же подтвердили и украинские пограничники.

По неофициальной информации, Павел был задержан в связи с пребыванием в розыске, в который его объявила ФСБ РФ якобы по подозрению в терроризме.

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