МИД Украины требует освободить арестованного в РФ украинца Гриба

Министерство иностранных дел (МИД) Украины требует освободить арестованного в Российской Федерации украинца Павла Гриба. Об этом сегодня, 15 декабря, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Сегодня в РФ снова незаконно продлили арест Павлу Грибу. Сначала похитили, теперь фабрикуют дело. Требуем немедленного освобождения П. Гриба", - написала Беца в Twitter.

Сьогодні в РФ знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали,тепер фабрикують справу.Вимагаємо негайного звільнення П.Гриба - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 грудня 2017 р.

Напомним, сегодня, 15 декабря суд РФ продлил арест украинца Гриба до 4 марта. Ранее сообщалось, что украинские консулы во время посещения в следственном изоляторе в Краснодаре (Россия) Павла Гриба не могли передать ему необходимые лекарства.

Об исчезновении Гриба стало известно в конце августа. Его родственники заявляли, что он поехал в Беларусь на встречу со знакомой, однако позже пропал без вести. Беларусь официально подтвердила въезд Гриба 24 августа в страну.

7 сентября его отец Игорь Гриб со ссылкой на информацию, полученную от МИД Украины, сообщил, что его сына удерживают в СИЗО в Краснодаре.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что Гриб задержан 25 августа. При этом решение о его аресте вынесли 17 августа. В октябре ему продлили арест до января 2018 года.

Гриба в РФ обвиняют в подготовке теракта в школе.