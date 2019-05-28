МИД Украины требует от Кремля назвать дату и место освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом в эфире Радио НВ заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

По ее словам МИД Украины подготовил дипломатическую ноту в Российскую Федерацию, которую в понедельник, 27 мая, направили в МИД РФ.

В частности, Зеркаль добавила, что в ноте говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли и когда украинские консулы смогут забрать украинских моряков.

Усиление давления происходит с использованием всех возможных инструментов. Что касается санкций, мы также будем ставить этот вопрос, мы будем ставить вопрос о невыполнении приказа, если он не будет вовремя выполнен. У нас есть большое количество опций, которые мы будем использовать, - отметила Зеркаль.

Кроме того, Зеркаль добавила, что во вторник, 28 мая, МИД Украины обратится к зарубежным партнерам и призывает всех министров иностранных дел обратиться к России с требованием выполнить решение международного трибунала.

25 мая Международный трибунал обязал РФ срочно освободить 2 украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

При этом МИД Украины ранее предоставил в Международный трибунал ООН на 93 листах доказательства вины РФ, которая захватила корабли ВМС вместе с экипажем у Керченского пролива.

Однако 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля не будет меняться относительно возможности освобождения украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.

Он настаивает, что в отношении украинцев должно завершиться следствие "в связи с нарушением закона о границе" и состояться суд.

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