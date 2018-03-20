МИД Украины требует от России срочно предоставить консулу доступ к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить украинскому консулу доступ к крымчанину, украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заключенному в российской тюрьме, заявила 20 марта пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Твиттере.

"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова, требуем от России срочно предоставить доступ консула к Олегу", - написала Беца.

16 марта сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о письме от Сенцова, в котором тот пишет об ухудшении состояния здоровья.

20 марта СМИ распространили неподтвержденную информацию, что в колонии якобы отравили Сенцова. Его адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не может подтвердить эту информацию и подготовит адвокатский запрос о состоянии здоровья заключенного.

Режиссера задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове- на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Он не признал свою вину.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова в список политзаключенных.

В настоящее время Олег Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало- Ненецкого автономного округа России.