МИД Украины в очередной раз призвал прекратить политрепрессии в Крыму

Министерство иностранных дел Украины требует прекратить политические репрессии в оккупированном Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Продолжается судилище по делу А.Чийгоза. Требуем от оккупанта прекратить политрепрессии против крымских татар", - написала М.Беца.

Напомним, 16 января "верховный суд" Крыма начал очередное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза , продолжив исследования вещественных доказательств.

Продовжується судилище у справі А.Чийгоза. Вимагаємо від окупанта припинити політ репресії проти кримських татар https://t.co/cQn8EYZBht - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 січня 2017 г.

А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года. Ранее арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 апреля.