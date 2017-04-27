МИД Украины выразил протест против сноса памятника воинам УПА в Польше

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение демонтажом украинского памятника воинам УПА в селе Грушовичи близ Перемышля польскими националистами. Заявление публикует пресс-служба МИД.

"Это откровенная провокация в канун 70-й годовщины преступной акции Висла - очевидно, с целью отвлечь внимание от этой печальной даты. В наших общих интересах спокойно урегулировать эту ситуацию, комплексно, в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода", - говорится в заявлении.

Министерство обратится к польской стороне за официальными разъяснениями и планирует согласовать дальнейшие шаги в отношении легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и в Украине.

В комментарии напоминают, что надлежащая опека памятников на государственном уровне должна обеспечиваться в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти 1994 года.

Как сообщала "Страна", 26 апреля на кладбище села Грушовичи возле Перемышля в Польше разобрали надгробный памятник воинам УПА, который год назад осквернили вандалы. Демонтировали памятник УПА активисты и представители националистических организаций Польши.

В мае 2016 года неизвестные вандалы прикрепили на надмогильные плиты стеклянные рамки с надписями о захоронении в этом месте "бандеровских бандитов, зверских палачей, которые убивали невинных польских женщин и детей".