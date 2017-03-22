МИД Украины вызвал посла Венгрии после заявлений о создании автономии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии для объяснения недавних заявлений политиков этой страны относительно создания венгерских автономий за границей.

Об этом сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в комментарии "112 Украина".

"Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти", - сказала она.

По словам спикера МИДа, такие заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между станами.

"Мы должны понимать, это официальная позиция. Насколько нам известно, официальная позиция Венгрии не изменилась, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных границ. Я думаю, что после общения с послом, у нас будет более четкое понимание", - добавила Беца.

Напомним, накануне вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах. По его словам, такие партии не только должны заботиться о представлении интересов местной венгерской общины, но также "несут ответственность перед всей нацией". Как пример он вспомнил "Союз венгров Воеводины" в Сербии, который, по его мнению, полностью соответствует этому критерию.

В МИД Украины такое заявление восприняли с недоумением.