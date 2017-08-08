МИД вручило ноту протеста послу Польши из-за планов изобразить Львов на паспортах

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши в Украине Яна Пекло и вручило ему ноту, выразив решительный протест касательно планов Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить изображение часовни-ротонды, которая находится на территории польских военных захоронений на Лычаковское кладбище во Львове, на страницах нового паспорта Польши. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что украинская сторона рассматривает подобные намерения как недружественный шаг, оказывающий негативное влияние на развитие стратегического украинского-польского партнерства.

"Оценка исторических событий - дело историков. Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министерство иностранных дел Украины отправило ноту протеста внешнеполитическому ведомству Российской Федерации из-за очередного несогласованного визита российской делегации во главе с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым в аннексированный Крым.