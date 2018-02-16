МИД: Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки"

Павел Кимкин подтвердил встречу "нормандской четверки" в Мюнхене без главы МИД Франции.

Встреча "Нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу вечером в Мюнхене, сообщил журналистами глава МИД Украины Павел Климкин.

Он уточнил, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не сможет присутствовать во встрече, но будет присутствовать его представитель.

Главные темы, которые будут обсуждаться на встрече - безопасность, освобождение заложников, гуманитарная часть.

"То, что происходит на оккупированных территориях - это ужас", - прокомментировал П.Климкин.

"Важно, что "норманди" сегодня состоится. Мне необходимо представить наши ключевые элементы. Честно скажу: какого-либо прорыва не ожидаю, но будем пытаться давить, как только можно", - сказал министр. Климкин: Встреча с Лавровым состоится

В "нормандскую четверку", обсуждающую вопросы урегулирования на Донбассе, входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" прошлой Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам С.Лаврова, по ситуации на Донбассе прогресс достигнут не был.

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