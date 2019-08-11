МИД выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа президентом РФ Владимиром Путиным оккупированного Крыма.

Заявление министерства: Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Что было раньше: Президент РФ Владимир Путин 10 августа посетил оккупированный Крым, где принял участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", организованном мотоклубом "Ночные волки".