МИД выразил решительный протест в связи с визитом Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту протеста в связи с несанкционированным визитом российской делегации во главе с премьер- министром Дмитрием Медведевым в оккупированный Крым.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые "поездки" российских чиновников в временно оккупированную АР Крым и г.Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - говорится в заявлении дипломатического ведомства, пишет "Слово и Дело".

В МИД Украины отметили, что ответственность за эти и другие нарушения возлагается на РФ как государство-оккупанта, ее должностных лиц, а также незаконные т.наз. "органы крымской власти".

Напомним, что 4 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев в составе российской делегации прибыл на судостроительный завод Море в Феодосии (оккупированный Крым).

Слово і Діло

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