МИД вызвал посла Германии из-за его заявления о Донбассе

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Германии для объяснений в связи с его заявлением относительно урегулирования на Донбассе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Посол Федеративной республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина", - заявила представительница пресс-службы Елена Ващенко.

Она не уточнила, какое именно из высказываний посла станет предметом его общения с руководством МИД. Источники "Европейской правды" в дипломатическом ведомстве добавили, что с послом поручено встретиться директору политического департамента Алексею Макееву.

В то же время один из собеседников ЕП в дипломатической службе подчеркнул, что речь идет о ряде вопросов к немецкому дипломату.

"Там ряд некорректных высказываний", - пояснил представитель МИД. Также в министерстве выражают недоумение по поводу того, что заявления, которые расходятся с публичной позицией Берлина, звучат от Эрнста Райхеля не впервые.

В частности, в декабре на конференции "Аудит внешней политики Украины" состоялась его публичная перепалка с заместителем министра иностранных дел Вадимом Пристайко после того, как посол заявил, что Украине не нужен аналог "плана Маршалла".

Также от Райхеля и ранее звучали заявления о возможности проведения выборов на Донбассе еще при сохранении российского контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

InfoResist.org

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