МИД вызвало посла Сербии из-за вояжа парламентариев в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины сегодня вызвало посла Сербии для предоставления разъяснений в связи с поездкой группы сербских парламентариев в оккупированный Крым.

Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД Марьяна Беца, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев во временно оккупированный Крым... МИД сегодня вызвал посла Сербии в Украине в МИД для предоставления разъяснений по этому вопросу", - сказала Беца.

Она добавила, что вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны сербские политики демонстративно нарушили законодательство Украины, международное право, резолюцию Генассамблеи ООН от 2014 года и открыто призывали к признанию Крыма территорией РФ.

Беца подчеркнула, что таким образом они пренебрегли официальной позицией Республики Сербия, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы расцениваем эти действия сербских политиков как проявление сознательного пренебрежения к ключевым принципам международного права, прежде всего суверенитета и территориальной целостности Украины. Отмечаю: нашим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за такие действия", - проинформировала Беца.