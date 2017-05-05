Миграционная служба подтвердила лишение нардепа Артеменко гражданства

Государственная миграционная служба официально подтвердила, что президент Петр Порошенко издал указ о лишении нардепа Андрея Артеменко украинского гражданства.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что материалы о добровольном приобретении Артеменко гражданства другого государства, что является основанием для прекращения гражданства Украины, предоставила миграционной службе Генпрокуратура. ГМС перенаправила их комиссии по вопросам гражданства при президенте. Комиссия рассмотрела эти материалы 25 апреля.

Напомним, члены фракции Радикальной партии в Верховной Раде в четверг выложили копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко. Подтверждений подлинности документа до сих пор не было.

Указ о прекращении гражданства - акт индивидуального действия, поэтому он не публикуется на официальном сайте президента. Информация может быть предоставлена лишь в ответ на соответствующий запрос.

Артеменко раньше был неприметным депутатом, но в начале 2017 года он внезапно оказался в центре внимания общества после того, как передал администрации президента США план урегулирования отношений с Россией, предусматривающий передачу Крыма в долгосрочную аренду этой стране. После этого фракция Радикальной партии исключила нардепа из своего состава, а прокуратура возбудила уголовное производство по факту государственной измены.

Согласно электронной декларации Артеменко за 2015 год, его сын и дочь являются гражданами США, а еще один сын - Канады. В феврале он также признался, что имеет гражданство Канады. Позже Артеменко заявил, что аннулировал канадский паспорт в 2014 году.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что указ о лишении Андрея Артеменко украинского гражданства автоматически означает потерю им статуса народного депутата. Впрочем, согласно Конституции, для решения о прекращении полномочий нардепа все равно нужно голосование Верховной Рады.