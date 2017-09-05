Михаил Саакашвили: "Введение миротворцев - большая ошибка для Украины"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в "Фейсбуке" призвал Украину не совершать ошибки по поводу введения миротворческих сил. По его словам, именно это решение и позволило России вторгнуться на территорию Грузии.

Он сообщил, в Кремле надеются на то, что в составе миротворческих сил будут и россияне, это только усугубит ситуацию в Украине, передает "УСН-1492".

Саакашвили считает, если в противостоянии российской агрессии будет присутствовать третья сторона, это будет означать неспособность Украины бороться с врагами и сохранять свою независимость.

Он также считает, что если поднимается вопрос о введении миротворцев на Донбасс, тогда о Крыме просто забывают, хотя территория полуострова тоже оккупирована Россией.

Ранее "УСН-1492" сообщала, что Владимир Путин выступил "за" введение миротворцев на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Украинская Службаhttps://ru.1492news.com/