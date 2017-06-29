Михаила Добкина могут лишить депутатской неприкосновенности - СМИ

В Генпрокуратуре фамилию подозреваемого не подтвердили, но и не опровергли. Следующим народным депутатом, в отношении которого может быть подано представление на снятие депутатской неприкосновенности, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок", экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Отмечается, что в пресс-службе Генпрокуратуры фамилию подозреваемого не подтвердили, но и не опровергли, указав, что представление на еще одного депутата должны подписать до конца текущей недели.

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в департаментах Харьковского городского совета. Обыски прошли вечером 27 июня в рамках дела о выделении земли по так называемой кооперативной схеме.

Напомним, 15 сентября прошлого года сотрудники СБУ и ГПУ провели серию обысков в Харькове в рамках уголовного производства о хищении 654 га земли на сумму 4 миллиарда гривень.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, в руководство города во главе с экс- мэром Михаилом Добкиным (сейчас - народный депутат от "Оппозиционного блока") и экс-секретарем горсовета Геннадием Кернесом (сейчас - мэр Харькова) организовали преступную схему по бесплатной передаче земли под застройку жилищно-строительным кооперативам.

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