Микола Азаров підозрюється у державній зраді через Харківські угоди

Слідчі ДБР за погодженням Офісу генпрокурора надіслали підозру у державній зраді експрем'єру-втікачу Миколі Азарову за "останнім відомим місцем його проживання" в Росії.

Відтак, у Державному бюро розслідувань заявляють, що Микола Янович офіційно повідомлений про підозру у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб через підписання Харківських угод у 2010 році.

Як повідомляє Україна молода, про це інформує ДБР в середу.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав'язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання.

"Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної угоди для України, колишній прем'єр-міністр виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме - забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб, сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту угоди аж до її імплементації", - наголошують у бюро.

Зазначається, що слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. У подальшому це призвело до окупації Криму Російською Федерацією.

Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в іншій державі".

У ДБР нагадали, що притягнення за держзраду не має строків давності, а також те, що у січні 2021 року відомство повідомляло підозру й експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу.

Як повідомляла "УМ", РНБО доручила СБУ перевірити чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".