Милованов говорит, что цель атаки на Гончарука - заменить его на "более лояльного" премьера

Очередная атака на премьер-министра Алексея Гончарука идет от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.

"Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу это вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих... Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека", - написал Милованов и добавил, что "коррупционеры проигрывают, потому что их время уже прошло".

Министр подчеркнул, что оппоненты "пугают всех экономическим кризисом, которого нет". По его словам, в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. В четвертом квартале рост продолжался, хотя ожидаются результаты ниже, чем 4 процента, добавил Милованов.

Также он утверждает, что "укрепление обменного курса и накопление международных резервов (до 7-летнего максимума - 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса". Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 сократился до 3,4 млрд долл США (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2.5 млрд долларов за этот же период. А инфляцию совместными усилиями правительства и НБУ удалось снизить до нижней границы целевого коридора 4,1%, - подчеркнул министр.

"Мы не боимся вызовов, мы делаем правильные и иногда непопулярные вещи - такие как законопроект о труде. Это все нужно было сделать 20 лет назад, и тогда бы мы сегодня имели успешную страну. Мы действуем быстро и это не нравится многим. Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить - это нормально. У них не получится", - считает Милованов.

Как сообщалось, 15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у Президента очень примитивное понимание экономических процессов.

По данным СМИ, после публикации этой аудиозаписи на заседании фракции партии "Слуга народа" произошла ссора. Депутаты возмутились высказываниями якобы Гончарука, а некоторые предложили выразить недоверие председателю правительства.