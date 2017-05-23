Министр агрополитики Кутовой подал в отставку

Министр агрополитики Тарас Кутовой заявил, что подает в отставку и просит парламент с пониманием отнестиcь к его решению.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Выбор министра об отставке - абсолютно природный процесс для любой европейской страны и традиционной мировой практикой", - написал он.

При этом министр добавил, что благодарен депутатам коалиции и фракции БПП, президенту, премьеру, группе "Удар" и лично мэру Киева Виталию Кличку.

В дальнейшем, как пишет Тарас Кутовой, он намерен посвятить себя работе по привлечению инвестиций в экономику страны.

В пресс-службе Минагорполитики отмечают, что за время работы Кутового на посту главы аграрного ведомства, Кабмин закрепил в бюджете норму об аграрной дотации в размере 1% от ВВП произведенной сельскохозяйственной продукции на 5 лет, что уже в мае месяце дало возможность выплатить дотации фермерам в размере почти 322 млн грн. Общая сумма на этот год составляет 5,5 млрд гривен.

Также был утвержден порядок распределения 550 млн гривен, направленных на поддержку отечественного сельскохозяйственного машиностроения в 2017 году, согласно которому правительство будет компенсировать аграриям 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники.

Командой министерства был также разработан законопроект про демонополизацию спиртовой отрасли. Им регламентируется норма разгосударствления госпредприятий спиртовой отрасли и вводится поэтапная либерализация рынка спирта в Украине. Документ был принят Кабинетом министров, сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Также в Министерстве сообщают, что были расширены квоты на аграрные товары для экспорта в ЕС. Подписано протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований к экспорту замороженной говядины из Украины в Китай, что позволит экспортировать говядину отечественного производства в КНР.

Внешнеторговый оборот агропродукции достиг 19,6 млрд долл., что составляет 26,1% всего внешнеторгового оборота Украины. Были законодательно утверждены меры для поддержки органического производства и нишевых культур. Также уровень урожая и экспорта впервые за историю независимости достиг рекорда - было собрано 66 млн тонн зерновых и экспортировано 40,2 млн тонн зерновых.

Напомним, что Тарас Кутовой долгое время работал в финансовой сфере. Он был признан лучшим финансовым директором Украины и вошел в десятку лучших финансистов страны.