Министр финансов назвал сроки запуска Службы финансовых расследований

По словам министра финансов, Службу финансовых расследований можно будет запустить через полгода после принятия соответствующего законопроекта

Обеспечить запуск работы Службы финансовых расследований (СФР) можно будет через полгода после принятия соответствующего закона. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, пишет Зеркало недели.



"Налоговая милиция вне закона, и надо запускать новую службу как можно скорее. Мы уже начали работать над разработкой некоторых подзаконных актов и над практическими шагами запуска. После принятия закона службу можно будет запустить уже через полгода", - указал он.



Данилюк сообщил, что сейчас законопроект о создании СФР удалось одобрить на Кабмине, но впереди его ожидает рассмотрение на Национальном совете реформ, затем в комитете Верховной Рады, и только после того - в парламенте.



"Есть риски. Могут затягивать время, могут внести правки, которые нивелируют смысл создания новой службы или сделают ее неэффективной. Например, могут изъять положение об адекватной заработной плате. Могут попытаться исключить еще одно важное полномочие - ведение оперативно-розыскной деятельности. Тогда Служба финрасследований не заработает - будет создан еще один орган, но толку от него не будет", - отметил министр.



К участию в конкурсе на должности в СФР, согласно законопроекту, не допускаются лица, которые после 2010 года занимали должности следователей или оперативников в подразделениях правоохранительных органов, занимающихся экономическими преступлениями.



Новые сотрудники, не имеющие опыта оперативно-сыскной деятельности и досудебных расследований, должны в течение шести месяцев проходить стажировку в СФР.



После создания СФР будет ликвидирована не только налоговая полиция, но и экономическая служба Нацполиции, а также соответствующее экономическое подразделение СБУ.

22 марта правительство утвердило законопроект о создании Службы финансовых расследований.

До этого президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что налоговую милицию нужно упразднить, но пока компромисса по этому поводу нет.



Верховная Рада в конце прошлого года случайно ликвидировала налоговую милицию в Украине.