Министр финансов обратился в суд с иском к ГФС из-за проверок и требования уплаты налогов

Министр финансов Украины Александр Данилюк обратился в Окружной административный суд Киева с иском к главному управлению Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве.

Согласно сообщению на сайте админсуда, министр финансов просит суд признать противоправным и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении его документальной внеплановой невыездной проверки, а также о перенесении срока проведения начатой проверки.

Кроме того, А.Данилюк просит отменить ряд налоговых уведомлений-решений.

Судебное заседание запланировано на 5 апреля.

Ранее адвокат А.Данилюка Виталий Наум сообщал о намерении министра обжаловать в суде требования ГФС об уплате 5517 тыс. грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Своим решением от 2 февраля 2018 года ГФС отменила начисления НДФЛ в размере около 95 тыс. грн, тогда как начисления основной суммы указанного налога в размере 517 тыс. грн ведомство оставило без изменений.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля 2017 года принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 годы. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением в рамках уголовного производства, открытого по инициативе народного депутата.

До этого депутат коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол обратилась к генпрокурору Ю.Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 гг., когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента. "Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава Администрации президента, сейчас - народный депутат)", - заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

В свою очередь, глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы, в том числе в Великобритании. Он обжаловал определение суда, считая незаконным действия прокуратуры и судьи, но одновременно попросил ГФС максимально быстро провести его налоговую проверку, чтобы не создавать угрозу выпуску еврооблигаций, переговорам с МВФ и бюджетному процессу.

Впоследствии уголовное производство о полноте уплаты налогов главой Минфина было закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления, однако ГФС провела проверку и обвинила А.Данилюка в неуплате налогов в период, когда он вместе с семьей постоянно проживал в Великобритании, с которой у Украины действует договор об избежании двойного налогообложения.

Помимо того, народный депутат Сергей Лещенко 20 декабря опубликовал письмо прокурора Константина Кулика Службе безопасности Украины от 17 ноября с поручением расследовать деятельность созданного А.Данилюком вместе с экс- главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и экс-главредом "Форбс-Украина" Владимиром Федориным "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

В декабре 2017 года А.Данилюк обвинил Генпрокуратуру в препятствовании расследований злоупотреблений в ПриватБанке и потребовал отставки Ю.Луценко. Кампанию против себя министр связал с внедрением Минфином прозрачного возмещения НДС, блокированием коррупционной схемы НДС облигаций и борьбой с фиктивным НДС, отказом увеличивать финансирование прокуратуры, проведением реформы ГФС и расследованиями в ее столичном подразделении, активной позицией в отношении ликвидации налоговой милиции и созданием Службы финансовых расследования.