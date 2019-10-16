Министр Кабинета министров Дубилет хочет сделать со своего кабинета опенспейс

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о неэффективном использовании площади в Доме правительства и что собирается переехать со своего большого кабинета в более уютное место и сделать в этом помещении опенспейс на 20+ человек. Об этом Дубилет сообщил в Facebook, передает УНН.

"Было бы круто, если бы хотя бы часть министерств, разбросанные сейчас по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное здание на Грушевского. И передать свои здания на приватизацию, конечно. Небольшой переезд затеял и я. Помещение на фото слева - это... гм... это мой кабинет. Он огромный. Я в нем боюсь заблудиться. Планирую из него переехать в какое- нибудь более уютное место, а в этом помещении сделать опенспейс на 20+ человек. Справа - предполагаемый план", - написал Дубилет.

По его словам, много площади в Кабмине используется неэффективно.

"Месяц назад, когда я начал работать в Кабмине, меня поразило, как много площади здесь используется неэффективно. Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты руководителей. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого, знаете ли!" - отметил Дубилет.

Напомним, в Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании.