Министр культуры отреагировал на решение суда по "скифскому золоту"

Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук на собственной странице в Facebook отреагировал на решение Апелляционного суда Амстердама отложить вынесение решения касательно "скифского золота" еще на некоторое время, сообщает УНН.

"Только что Апелляционный суд Амстердама по иску государства Украина против Музея Алларда Пирсона - археологического музея Амстердамского университета (Королевство Нидерланды) о возвращении в Украину экспонатов выставки "Крым - золотой остров в Черном море" так называемого "скифского золота" вместо обнародования окончательного решения предоставил два месяца на дополнительные объяснения", - отметил он в сообщении.

Нищук отметил: "Сейчас мы внимательно изучаем это решение вместе со всеми причастными: нашими адвокатами, Минюстом, Посольством Украины в Королевстве Нидерланды и юридическими советниками. Я надеюсь, что суд, просматривая это дело, понял, что вопрос лежит исключительно в плоскости украинского законодательства".

"Еще в марте, когда шло слушание, и я лично присутствовал на заседании, где ставился вопрос почему именно Апелляционный суд Амстердама будет рассматривать дело. Хочу напомнить, что согласно контрактам, которые были заключены между украинскими музеями и Музеем Алларда Пирсона, рассмотрение любых споров происходит на территории Украины в украинском суде. Я могу предположить, что суд все-таки обратил на это внимание, и понял, что это исключительно украинская компетенция", - пишет министр.

"Хочется напомнить, что наша позиция, как и в 2014 году, остается неизменной - "скифское золото" должно вернуться в Украину, страну, которой оно принадлежит на праве собственности и мы готовы предоставить любую дополнительную информацию по запросу суда", - резюмировал глава Минкульта.

Напоминаем, суд Амстердама отложил вынесение решения касательно "скифского золота" еще на некоторое время.