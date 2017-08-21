Министр обороны США назвал цели визита в Украину

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис во время визита в Украину 23-24 августа намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", - отметил Мэттис.

При этом глава Пентагона также заявил о намерении отметить День независимости Украины.

"Я еду в Украину, чтобы отметить День независимости Украины, и просто чтобы убедиться, что они знают, что мы осознаем ценности и то, что они пытаются собрать из истории, которая у них была. Нелегко сделать демократию. Нелегко создать суверенное государство, когда Россия нарушает территориальную целостность", - резюмировал Мэттис.

Ранее "Обозреватель" писал, о чем говорил президент Украины в США с Трампом, Мэттисом и Тиллерсоном.