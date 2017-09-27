Министр образования обсудит "языковую статью" с генсеком Совета Европы 6 октября

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич планирует встретиться с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и обсудить "языковую статью" нового закона об образовании. Об этом Л.Гриневич сегодня сообщила журналистам после встречи с министром образования Румынии.

"6 октября у меня состоится запланированная встреча с генеральным секретарем Совета Европы господином Ягландом. На этой встрече мы будем обсуждать, опять же, закон об образовании, в первую очередь, в части "языковой статьи", - рассказала она.

Л.Гриневич подчеркнула, что для украинской стороны очень важно донести до Евросоюза свою позицию и аргументацию, почему именно такая редакция "языковой статьи" принята, а также доказать, что Украина этим не нарушает международных обязательств.

Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Таким образом предлагается, что в Украине внедряется с 5 класса обязательное обучение на украинском языке для учеников, принадлежащих к нацменьшинствам, кроме коренных народов.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании.

Как сообщал УНН, после подписания Президентом Петром Порошенко закона об образовании, Венгрия заявила, что будет блокировать и ветировать любые попытки сближения Украины на пути к интеграции с Европейским Союзом.

Напомним, Министерство образования и науки Украины готово передать статью 7 закона об образовании, которая определяет язык образования, на экспертизу в Совет Европы.