Министр цифровой трансформации хочет вместе с Google обучить Кабмин киберграмотности

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует вместе с корпорацией Google обучить депутатов Кабмина киберграмотности. Об этом он сообщил в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

"Очень важный вопрос, прежде всего, это я называю "цифровая ментальность". Потому что очень много чиновников не понимают базовых вещей кибербезопасности. Поэтому мы планируем вместе с Google ряд образовательных мероприятий для нашего Кабмина, для того, чтобы они знали базовые вещи. Это называется в нашей сфере "кибергигиена", - сказал он.

Также Федоров добавил, что подобные мероприятия он планирует проводить по всей стране.