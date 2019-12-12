Министр юстиции пригрозил отставкой из-за "низкой" зарплаты

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что как госслужащий несколько месцев получал 16 тысяч зарплаты, и лишь за последний месяц получил около 29 тыс. грн зарплаты c учетом надбавок и премий. Однако, и эта сумма министра не устраивает.

По словам чиновника, его семье приходится экономить, поскольку указанных средств не хватает. И раньше ежемесячные расходы министра составляли приблизительно 100 тыс. грн.

"Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч грн - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - подчеркнул министр.

Кабмин готов поднять зарплату, ведь это также является важным сигналом для международных инвесторов.

"Да, конечно. Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - подытожил Малюська.

Ранее министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову после его жалоб на низкую зарплату предложили выплатить за ноябрь премию в размере 236 тыс. гривень.

Отметим, что в бюджете на 2020 год украинцам предлагают повысить минимальный прожиточный минимум на 162 гривны за год - до 2189 гривень. По материалам: Телеканал "24"