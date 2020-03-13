Министр здравоохранения предлагает собрать внеочередную Раду для закона о коронавирусе

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады для принятия закона, который предусматривает ряд мер по противодействию коронавируса COVID-19.

Соответствующую инициативу глава Минздрава озвучил перед заседанием Кабинета министров 13 марта, сообщается на Telegram-канале Коронавирус-инфо Министерства здравоохранения.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон ", - заявил Емец.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразилось 128 343 человека, погибли 4720, выздоровели 68324 человека.

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской.