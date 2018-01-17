Министры обороны Канады и США подтвердили дальнейшую поддержку Украины

Канада и США готовы и в дальнейшем всячески поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности. Об этом шла речь во время встречи министров обороны Канады и США Харджита Саджана и Джеймса Мэттиса, сообщает "Укринформ".

"Министр Саджан и секретарь Мэттис подтвердили продолжение своей длительной поддержки народа Украины, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", – рассказал пресс-секретарь главы оборонного ведомства Канады Барн Фарлонг.

По его словам, на встрече был также затронут вопросы миротворчества в мире.

"Два лидера обменялись взглядами на будущее операций по поддержанию мира. При этом министр Саджан подчеркнул, что Канада привержена обеспечению того, чтобы миротворчество ООН оставалось эффективным средством реагирования на конфликты 21-ого века", – отметил спикер.

Кроме этого, министры коснулись также темы непредсказуемого поведения Северной Кореи.

"Во время встречи министр Саджан выразил твердую готовность Канады сотрудничать с союзниками и партнерами над поиском дипломатического пути денуклеризации Корейского полуострова, что позволит обеспечить безопасность и процветание", – подытожил Фарлонг.

Напомним, что 12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. военной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Президент Украины Петр Порошенко 17 января во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций поблагодарил США за решение предоставить Киеву оборонительное летальное оружие.