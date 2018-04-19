Минобороны освободило начальника штаба ВМС Украины от должности

Министерство обороны Украины освободило Романа Гладкого с должности начальника штаба-первого заместителя командующего Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины было принято решение о освобождении от занимаемой должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении.

Указывается, что причиной стало ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей.

Ранее СМИ сообщали, что в отношении Гладкого проводится расследование по подозрению в финансово-экономических нарушениях. Также была информация, что причиной отстранения от должности стала российское гражданство его жены Елены.

Также СМИ писали, что якобы в течение первых двух лет (2014-2015 гг.)после оккупации Крыма его жена вместе с детьми жила на полуострове, а их дочь участвовала в соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Стоит отметить, что в Минобороны информацию СМИ не подтверждают, указав, что она не соответствует действительности.