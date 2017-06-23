Минобороны планирует увеличить группировку вооруженных сил в Одесской области

Министерство обороны Украины изучает возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области, сообщил глава военного ведомства Степан Полторак.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе рабочей поездки в Одесский гарнизон Полторак указал, что предыдущее военно-политическое руководство страны принимало решения, вследствие которых на юге Одесской области практически не осталось военных частей.

"В наших планах - увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу. Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе", - указал министр.

По его словам, присутствие ВС будет способствовать развитию региона. Но в первую очередь - это залог безопасности и территориальной целостности Украины.

Напомним, в конце мая Степан Полторак подписал приказ о проведении призыва на службу в рядах ВСУ офицеров запаса. Согласно приказу министра обороны, на службу будут призваны прошедшие подготовку офицеры запаса до 43 лет, которые получили высшее образование, степень бакалавра или более высокую степень и не проходили службу в Вооруженных силах. Срок службы офицеров будет составлять 18 месяцев.